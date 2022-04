Debutante Lucinda Brand heeft haar kei binnen, maar niet die van de winnaar: 'Ik kom hier terug’

Euro Tour Nederland­se darters voorlopig foutloos in München

De German Darts Grand Prix is voor Nederland goed begonnen. Berry van Peer wist in München zijn partij in de eerste ronde te winnen van Daniel Larsson uit Zweden (6-4). Even later was een ijzersterke Wesley Plaisier eveneens succesvol tegen de Welshman Jim Williams (6-3).

18:19