Debuterende De Zwaan kan flitsend begin tegen Cross niet verzilveren

Jeffrey de Zwaan heeft bij zijn debuut in de Premier League niet voor een stunt kunnen zorgen. De 23-jarige darter moest in een uitverkocht Ahoy na een goede start zijn meerdere erkennen in Rob Cross, de wereldkampioen van 2018. De 'Black Cobra' verloor met 7-4 van de 28-jarige Engelsman.

Voor De Zwaan was het al bijzonder dat hij het Rotterdamse podium mocht betreden. De nummer 42 van de 'Order of Merit' - de wereldranglijst van dartsbond PDC - kreeg begin februari een telefoontje. Omdat de Schot Gary Anderson zich had teruggetrokken wegens een rugblessure was de PDC op zoek naar spelers die hem konden vervangen. De Rijswijkse darter mocht de negende avond spelen.

Rob Cross.

De Zwaan speelde twee keer eerder tegen Cross en won nog nooit. De laatste keer was in december vorig jaar in de tweede ronde van het WK. ,,Het verschil is dat er nu 12.000 Oranje-fans zijn”, zei de jonge darter.

Jeffrey de Zwaan. © Getty Images De Zwaan vond het heerlijk spelen voor het uitzinnige publiek en begon direct met het winnen van de leg die Cross was begonnen. In zijn eigen beurt gooide hij 151 uit. ,,Ik dacht: als ik het zo vol houd, gaat het goed", vertelde De Zwaan die bij een voorsprong van 3-1 foutjes ging maken. ,,Dan zie je Rob terugkomen en denk je: potverdorie waarom net nu?"

De Engelsman, die zich duidelijk ergerde aan het uitfluitende publiek, groeide langzaam in de wedstrijd en legde de in oranje gedoste fans uiteindelijk het zwijgen op. Toch had hij nog wat mooie woorden over voor De Zwaan die hij na afloop uitgebreid knuffelde: ,,Hier staat een toekomstig wereldkampioen”.