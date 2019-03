Debuut van Tenniglo in Driedaagse Brugge-De Panne

Wielrenster Moniek Tenniglo (30) maakt donderdag haar debuut voor Mitchelton-Scott. De Driedaagse Brugge-De Panne is de eerste koers voor de Bornse in het shirt van haar nieuwe ploeg.

De Bornse renster moest haar debuut uitstellen na een valpartij tijdens een training in de voorbereiding. Tenniglo. Daarbij was haar elleboog uit de kom was geschoten en had de val een breukje in het gewricht veroorzaakt. Noodgedwongen moest Tenniglo een streep trekken door de eerste wedstrijden als Omloop Het Nieuwsblad en Strade Bianchi.

Tenniglo kwam het afgelopen wielerjaar uit voor het Franse FDJ, nadat ze de seizoenen daarvoor uitkwam voor WM3 Energie en Rabobank-Liv. Bij Mitchelton-Scott wordt ze een belangrijke kracht voor onder meer Annemiek van Vleuten, die in België niet van de partij is. In Brugge start ze met Jess Allen, Grace Brown, Gracie Elvin, Sarah Roy en Amanda Spratt.