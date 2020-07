Deceptie in Spielberg: Max Verstappen eerste uitvaller van 2020

Door Arjan Schouten Zeven maanden moest hij wachten om weer een Grand Prix te rijden, maar na twaalf rondjes was het alweer voorbij voor Max Verstappen. In een vooralsnog vrij kort seizoen waarin je geen punt kan missen, moest de Nederlander van Red Bull Racing meteen een eerste uitvalbeurt incasseren. In de elfde ronde begon de Honda-motor te horten en stoten van Verstappen, die toen op P2 reed. En even probeerde hij, teruggezakt naar de staart van het veld, zijn weg te vervolgen. Maar eenmaal in de pits besloten Verstappen en het team er maar een een einde aan te maken.

Geen derde zege op rij in Oostenrijk. Geen podium, geen WK-punten zelfs. En dat is extreem pijnlijk in een seizoen waar vooralsnog slechts acht races op de agenda staan.

Het was voor Verstappen de eerste uitvalbeurt sinds de race in Japan, vorig jaar. Toen bleek de schade aan zijn bolide te groot na een aanvaring met Charles Leclerc. In België liep hij zijn enige andere uitvalbeurt van 2019 op, in een jaar waarin hij derde werd in het wereldkampioenschap. Nu staat hij na race 1 al meteen op de eerste DNF van het seizoen. Een hele vervelende opener van het seizoen voor de 22-jarige Limburger, die overigens niet de enige vroege uitvaller was in Oostenrijk. Ook Daniel Ricciardo moest namens Renault vroeg in de race op de Red Bull Ring de wedstrijd staken vanwege problemen. En namens Racing Point ging ook Lance Stroll weer rap terug de garage in.