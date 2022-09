Deceptie voor Oranje bij gemengde ploegentijdrit: pech voor Mollema en bizarre val Van Vleuten

Maar al na één kilometer voltrok zich het eerste noodlot: de ketting van Mollema was in de knoop geraakt. De renner van Trek-Segafredo kreeg hem al rijdend er niet terug op, en moest een nieuwe fiets vragen. Dat kostte te veel tijd, waardoor Hoole en Van der Poel de overige 13 kilometer met z’n tweeën moesten afleggen. Zij kwamen 40 seconden achter Zwitserland bij het tussenpunt, waarna de vrouwen het overnamen.

Op dat moment was er nog hoop, want naast Annemiek van Vleuten en Riejanne Markus stond wereldkampioen Ellen van Dijk aan de start. Maar ook die hoop verdween direct. Enkele meters na de start smakte Van Vleuten hard tegen het asfalt, waarna ook de vrouwen als tweetal de tijdrit moesten afleggen. Markus en Van Dijk kwamen niet meer in de buurt van het podium, maar met twee duotijdritten is een vijfde plek (nog voor België, Frankrijk en Denemarken) vrij indrukwekkend.

,We hadden vandaag alle pech die we konden hebben", zei een teleurgestelde Markus direct na de finish. ,,Ik weet ook niet precies wat er gebeurde bij de val. Ellen (van Dijk, red.) zei dat het erop leek dat ze haar ketting verloor. Het was in ieder geval een harde crash. Wij moesten onze focus weer vinden, en we hebben het beste ervan gemaakt.”