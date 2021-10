Deelnemers Australian Open moeten gevaccineerd zijn: ‘Dit is geen boodschap specifiek voor Novak Djokovic’

video Twentse Ajaxfans dolblij na ‘unieke’ overwin­ning op Dortmund: ‘Juweeltje van een wedstrijd’

11:35 AMSTERDAM/NIJVERDAL - Een ‘galavoorstelling’, ‘totale overklassing’ en ‘voetballes’. De complimenten kunnen niet op na de historische 4-0 overwinning van Ajax op Borussia Dortmund in de Champions League dinsdagavond. Ook Twentse fans van de Amsterdamse club stonden op de banken tijdens de wedstrijd, die met coach Erik ten Hag en keeper Remko Pasveer ook nog eens twee Tukkers in de hoofdrol had. ‘Dit was uniek.’