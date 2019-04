Deens talent Kragh Andersen twee jaar langer bij Sunweb

‘Red Bull moet twee keer zo hard aan de bak’

17:27 Het ene Formule 1-weekeinde is het andere niet. Max Verstappen haalde twee weken geleden in Melbourne met ogenschijnlijk gemak de Ferrari van Sebastian Vettel in, om nu in Bahrein te fungeren als vijfde wiel aan de wagen. Hoe is dat toch aanzienlijke verschil nou precies te verklaren? Robert Doornbos legt het zo eenvoudig mogelijk uit.