Definitief: Schalke bevestigt komst Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar verruilt Ajax voor Schalke 04. Dat heeft de Duitse club vanavond bevestigd. De degradatiekandidaat in de Bundesliga hoopt het 37-jarige clubicoon morgen al op te kunnen nemen in de wedstrijdselectie voor de belangrijke degradatiekraker tegen FC Köln.

Huntelaar beleefde tussen 2010 en 2017 de meest succesvolle periode van zijn loopbaan in Gelsenkirchen. In 240 wedstrijden was hij liefst 158 keer trefzeker. In 2012 kroonde hij zich met 29 treffers tot topscorer van de Bundesliga. Hij had met zijn doelpuntendrift een groot aandeel in de hoge klasseringen van Schalke. De Duitse club werd in het tijdperk-Huntelaar onder meer drie keer op de derde plaats.

Dit seizoen wordt er beduidend minder gelachen bij Schalke. Die Königsblauen bezetten momenteel de laatste plaats in de Bundesliga en scoorden dit seizoen tot dusverre pas zeven punten. Nummer vijftien Arminia Bielefeld, de club die zich nipt boven de degradatiestreep bevindt, heeft veertien punten bij elkaar gesprokkeld.

Huntelaar wil de laatste maanden van zijn glansrijke carrière oude liefde Schalke helpen in de strijd tegen degradatie. Huntelaar zit morgen al op de bank als concurrent Köln in Gelsenkirchen de tegenstander is. Schalke staat laatste in de Bundesliga met 7 punten na zestien duels, net als FSV Mainz. FC Köln staat met 12 punten op de zestiende plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op play-offs tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga. De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks naar het tweede niveau van Duitsland. Schalke 04 speelde in het seizoen 1990/1991 voor het laatst in de 2. Bundesliga.

Huntelaar speelde van 2010 tot 2017 al voor Schalke, waarna hij drieënhalf jaar geleden terugkeerde bij Ajax. Hij scoorde toen 126 keer in 240 duels voor de club uit Gelsenkirchen, waarvan 82 in 175 wedstrijden in de Bundesliga. Sinds de zomer van 2010 is er geen speler die ook maar een beetje in de buurt komt van die aantallen in het shirt van Schalke. Zijn oud-teamgenoot Raúl González Blanco volgt met 28 punten, maar de laatste jaren kent Schalke grote problemen en zijn er nauwelijks spitsen geweest die regelmatig scoorden.

Huntelaar ontbrak zondag in de selectie van Ajax voor het met 1-0 gewonnen thuisduel met Feyenoord. De spits had toen volgens Ajax te veel last van een kuitblessure die hij donderdag tijdens zijn succesvolle invalbeurt tegen FC Twente opliep. De pinchhitter van Ajax tekende in de 90ste en 91ste minuut voor de 1-2 en 1-3. Huntelaar, 76-voudig international, was tussen 2010 en 2017 al actief voor de Königsblauen, alvorens hij terugkeerde naar Amsterdam.

