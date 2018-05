Degenkolb viert Vaderdag, Nadal maakt belofte aan Aitana

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Iniesta ontmoet racemonsters van Red Bull

Max Verstappen en Daniel Ricciardo zijn in Barcelona voor de Grand Prix, maar gisteravond hadden de twee coureurs van Red Bull nog een sponsorevent van het horlogemerk TAG Heuer. Daar was Andrés Iniesta ook aanwezig en een foto van het drietal mocht dan ook niet ontbreken. Iniesta stapte zelf ook nog even in de Red Bull-bolide.

De Formule 1 is dit weekend in Barcelona. Daar liepen Red Bull-coureurs Daniel Ricciardo en Max Verstappen gisteravond Andrés Iniesta tegen het lijf op een sponsorevent.

Gran tarde con mis amigos de @tagheuer! Un placer conoceros @maxverstappen1 y @danielricciardo!

Arsenal blikt terug op Wenger

Arsène Wenger (68) is komende zondag voor de laatste keer coach van Arsenal. Voor de club uit Londen een goede reden om aan de hand van foto's terug te blikken op zijn mooiste momenten bij de club.

🔴 #MerciArsene

Nadal viert overwinning met Aitana

Rafael Nadal boekte gisteravond op de Mutua Madrid Open een overwinning op de Argentijn Diego Schwartzman, waardoor hij nu al vijftig sets op rij heeft gewonnen op gravel. Dat vierde hij na afloop met de Spaanse zangeres Aitana, die groot fan is van Nadal. ,,Bedankt voor je komst en je support. Nu moet ik natuurlijk ook naar een van jouw concerten."

Muy feliz de haberte conocido y muchas gracias por tu visita. Ahora me toca ir a verte en uno de tus conciertos 😉😜

Jax Nuis heeft een hele snelle planga

De Amsterdamse rapper Maradonnie heeft bijna heel Nederland besmet met het 'snelle planga- virus'. Ook Jax Nuis, de zoon van olympisch kampioen Kjeld Nuis, maakt graag de blits met zijn hippe zonnebril.

#snelleplanga @maradonnie 😎 en nu naar de dierentuin!

Degenkolb viert 'Vatertag' op de fiets

In Nederland is het zondag Moederdag, in Duitsland was het gisteren Vaderdag. Hoe dan ook, John Degenkolb (Trek–Segafredo) nam zijn zoontje mee met zijn trainingsrit.

Vatertag in Deutschland. Tolle Erfindung - auch wenn es eigentlich umgekehrt laufen müsste: Die Kids strampeln, Daddy ruht sich im Anhänger aus 😉 allen Vätern und den Kids einen schönen Tag.. wünscht #dege #dgnklb #degejuniors #degebambini

Neves sluit mooi seizoen fraai af

De Portugese middenvelder Rúben Neves (21) zorgde voor vorig jaar voor veel discussie met zijn transfer van FC Porto naar Wolverhampton Wanderers. Zijn keuze pakte echter goed uit. Met zes goals in 42 wedstrijden hielp hij de Wolves aan het kampioenschap in het Championship en daarmee promotie naar de Premier League. Aan het begin van zijn vakantie vroeg hij in Porto zijn vriendin ten huwelijk. 'She said yes.'