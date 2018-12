Dekker ontdoet zich van beste dartsvrouw: ‘Ze speelde als een kerel’

Toch zijn er dit jaar meer vrouwen welkom op het podium. Op het grootste WK ooit zijn 2 van de 96 plekken voor speelsters gereserveerd. Ze konden zich apart van de mannen kwalificeren. Via plaatsingstoernooien in Milton Keynes en Düsseldorf lukte het Lisa Ashton en Anastasia Dobromyslova om op eigen kracht mannenbolwerk ‘Ally Pally’ te bereiken. Eerder werd slechts sporadisch een wildcard vergeven. Zo kon Dobromyslova in 2009 al eens meedoen. Voor de 48-jarige Ashton was het gisteren een compleet nieuwe ervaring. Ze stapte gisteren als vrouw een mannenwereld binnen. Ze was sowieso de eerste Engelse vrouw die ooit op een WK van de PDC mocht gooien.

Voor eigen publiek werd haar eersterondepartij een sensatie. De enthousiaste menigte schreeuwt haar vooruit: ‘Lisa, Lisa, Lisa’. Met een twinkeling in de ogen loopt ze al het podium op. De vrouwen die in de zaal zijn, dringen zich naar voren. Dan Jan Dekker. Strakke blik, op het podium snel een handje. Het publiek is al snel nog uitzinniger, want Ashton wint de eerste set met 3-0 en een geweldig gemiddelde.



Ze is ook niet zomaar de eerste de beste. Vier keer werd Ashton wereldkampioen bij de vrouwen en dit jaar alleen al won ze tien toernooien. Jan Dekker noemde de loting niet voor niets pittig. Tegen ‘The Lancashire Rose’ had hij alleen maar wat te verliezen. ,,Ik kan eigenlijk niet meer winnen, omdat dat wordt verwacht”, aldus ‘Double Dekker’.



Zelfs titelfavoriet Michael van Gerwen liet zich erover uit: ,,Jantje Dekker moet oppassen”, waarschuwde de titelfavoriet, die als geen ander weet hoe het is om onder druk te moeten presteren. Dekker herpakte zich knap. Hij won de tweede set, waarin het gemiddelde van Ashton ook al wat wegzakte.



Dekker deed daarna wat van hem werd verwacht: winnen, zij het met moeite. Het zorgde voor een sensatie in Londen, waar publiekslieveling Lisa Ashton Jan Dekker even flink liet zweten.



,,Het is heel anders bij de mannen‘’, zo zei de Engelse direct na afloop. ,,Het publiek was geweldig. Hopelijk zijn ze blij hoe ik gespeeld heb, want ik hoop hier terug te keren.”



,,Het was mentaal zwaar. Wat een opluchting dat ik hier gewonnen heb”, was de eerste reactie van Jan Dekker. ,,Ik werk het hele jaar hard, dan gaat niemand ervan uit dat ik van een vrouw verlies. Zij was alleen zó goed. Ze speelde als een kerel en had in de eerste set het niveau van de nummer 1 van de wereld. Ik kon er daarna best wel goed mee omgaan. Het werd een mentaal spelletje en dat heb ik uiteindelijk gewonnen.”