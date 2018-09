Del Potro eerste halve finalist in New York

Del Potro is in New York als derde geplaatst. Hij stuit in de halve finale op de winnaar van de partij tussen de als eerste geplaatste titelverdediger Rafael Nadal en Dominic Thiem, die vannacht wordt gespeeld.



Vorig jaar stond Del Potro in New York ook in de halve finales. Toen was Nadal hem in vier sets de baas.



Del Potro won de US open één keer, in 2009. Tot dusverre is dat de enige grandslamtitel voor de 29-jarige tennisser.