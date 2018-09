Del Potro kwartfinalist na klinkende zege op Coric

Del Potro speelt graag op het hardcourt in New York en haalde vorig jaar ook al de halve finale. De als derde geplaatste Argentijn had tegen Coric, de nummer twintig, weinig te duchten. De Kroaat kreeg in de eerste set één breakpoint en benutte die ook, maar zag de set toch met 6-4 naar Del Potro gaan. In het vervolg kreeg hij helemaal geen kansen meer.

Del Potro heeft nog geen set verloren op de US Open. Hij neemt het in de kwartfinale op tegen John Isner. De 33-jarige Amerikaan versloeg de Canadees Milos Raonic in een lange vijfsetter: 3-6 6-3 6-4 3-6 6-2. ,,John is een vriend van me. Hij kan erg goed serveren. We gaan het zien. Met dit publiek is alles mogelijk", besloot De Potro.