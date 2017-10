Del Potro wint zijn eerste toernooi van het jaar

De laatste toernooizege behaalde Del Potro precies een jaar geleden, ook in Stockholm. In totaal staat de huidige nummer negentien van de wereld nu op twintig toernooioverwinningen in het ATP-circuit.

Dimitrov, de mondiale nummer acht, won dit jaar drie evenementen: in Sofia, Brisbane en Cincinnati.

Het was de achtste ontmoeting tussen Dimitrov en Del Potro. Del Potro stapte zes keer als winnaar van de baan.