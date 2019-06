Del Potro zet streep door Wimbledon: ‘Mogelijk mijn laatste wedstrijd gespeeld’

Del Potro moet daardoor komende maand Wimbledon missen. ,,Of woensdag mijn laatste wedstrijd ooit is geweest? Ik zou het niet weten”, zei Del Potro op zijn Instagramaccount. ,,Tijdens mij revalidatie moet ik daar hard over gaan nadenken. Ik weet alleen nog niet hoe mijn nabije toekomst eruit ziet. Mij is toch weer aangeraden om een operatie te ondergaan. Maar of ik dat ga doen, weet ik niet. Ik ben er erg verdrietig onder dat ik mogelijk opnieuw een zwaar proces moet ondergaan. Eigenlijk weet ik niet wat ik nu moet doen. Ik hoop dat mijn knie gewoon weer herstelt, zonder operatie.”



De 30-jarige Argentijn wordt de laatste jaren geteisterd door zware blessures. Del Potro moest vorig jaar zijn seizoen vroegtijdig beëindigen wegens een breuk in zijn knieschijf. De afgelopen jaren stond hij ook meerdere keren langs de kant wegens polsklachten. De nummer 12 van de wereld haalde vorig jaar nog de kwartfinales op Wimbledon. Daarna reikte hij tot de finale van de US Open. In 2009 won hij het toernooi in New York.