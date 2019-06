Delegatie FK Krasnodar voor transfer Vilhena in Nederland

Daan (21) uit Goor stomver­baasd: Frenkie de Jong duikt op bij zijn voetbal­school in Tanzania

11:16 GOOR/ARUSHA - Daan Zwierink (21) beleefde een bijzondere week. De Goorse student van het ROC van Twente loopt stage op een voetbalschool in Tanzania en zag deze week op Instagram dat Frenkie de Jong dicht in de buurt was. Zwierink nodigde de kersverse aanwinst van FC Barcelona uit en een dag later stond het supertalent plots op het veld tussen de kansarme jongeren. “Dit had ik echt niet verwacht.”