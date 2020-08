Démare slaat ook toe in Charentes

Badloe eerste Europees kampioen windfoi­ling, brons voor De Geus

26 augustus Kiran Badloe mag zich de eerste Europees kampioen windfoiling noemen. Hij haalde de primeur binnen in het Zwitserse Sankt Moritz. Bij de vrouwen was er brons voor Lilian de Geus. Beide Nederlanders zijn regerend wereldkampioen in de RS:X, de windsurfklasse waarin ze ook op de Olympische Spelen van Tokio uitkomen.