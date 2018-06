Démare sprint naar zege in Zwitserland, Sinkeldam juicht

De Franse ploeg van Démare gaat met de borst vooruit naar de Tour de France, die over drie weken begint in de Vendée en waar zich in de eerste week een handvol sprintkansen aandienen. ,,Ik ben echt superblij. Parijs-Nice en de Ronde van Zwisterland waren een van de weinige kansen dit jaar,’’ zegt Sinkeldam over het perfectioneren van de sprinttrein. ,,We hebben twee koersen gereden en in allebei was het raak. Vorig jaar won hij al een etappe inde Tour, maar dat wil niet zeggen dat het nu weer gaat lukken. Maar we hebben een sterke trein. Als we in de Tour een etappe winnen is dat echt super.’’