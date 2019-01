Dembélé officieel naar China, Higuaín op weg naar Londen

Frank de Boer kan bij Atlanta United blijven rekenen op Josef Martinez. De spits uit Venezuela verlengde zijn contract met vijf jaar, tot eind 2023. Martinez leidde de Amerikaanse club vorig jaar met 35 doelpunten naar het kampioenschap in de Major League Soccer (MLS).



De 25-jarige spits trok met zijn doelpunten de aandacht van clubs uit Europa. Martinez, die eerder speelde voor de Zwitserse ploegen Young Boys en FC Thun en in Italië bij Torino, besloot Atlanta United echter trouw te blijven. ,,Atlanta is mijn thuis, ik wil hier niet weg’', zei de Venezolaan. ,,Ik wil winnen. Ik doe alles voor mijn teamgenoten en voor de stad.’’



Martinez tekende in 2017 voor negentien doelpunten in twintig wedstrijden. Afgelopen seizoen maakte hij een recordaantal van 31 doelpunten in het reguliere seizoen en nog eens vier in de play-offs. De spits van Atlanta United werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP). ,,We zijn heel blij dat hij zich voor langere tijd heeft verbonden aan de club’', zei De Boer, de nieuwe trainer van de Amerikaanse kampioen.