Dembélé officieel naar China, Zivkovic op weg naar Zwitserland

Doelman Agil Etemadi verruilt De Graafschap voor Almere City FC. De 31-jarige geboren Iraniër streed in Doetinchem voor een plek onder de lat, maar kiest er nu voor om bij zijn oude club in Almere te gaan keepen. ,,Agil heeft bij ons aangegeven dat deze overgang in verband met privéomstandigheden erg belangrijk voor hem is”, zegt Peter Hofstede, manager voetbalzaken van De Graafschap.



Etemadi had in Doetinchem een contract dat nog liep tot de zomer. ,,We zijn er uiteindelijk met Almere City en Agil uitgekomen”, aldus Hofstede. Etemadi keepte tussen 2013 en 2016 al zeventig wedstrijden voor de eerstedivisieclub.



Vanwege een blessure bij Hidde Jurjus, de eerste doelman van De Graafschap, kreeg Etemadi in de laatste weken voor de winterstop een kans. In drie eredivisiewedstrijden liet hij een goede indruk achter. Het was daarom maar de vraag of PSV-huurling Jurjus ook na de winterstop een basisplek zou hebben.