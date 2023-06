Demi Vollering bekroont droomjaar met eerste Nederlandse titel: ‘Ik voelde me niet super’

Vollering voelde zich ‘niet super’

Vollering was dolgelukkig na haar eerste Nederlandse titel op de weg. ,,Als eerste over de lijn komen is het mooiste wat er is, dit is schitterend”, zei de wielrenster geëmotioneerd bij de NOS. Vollering had eigenlijk gedacht niet goed genoeg te zijn om voor de titel te gaan op het parcours in Zuid-Limburg. ,,Ik voelde me niet super super vandaag. We hadden hier een mooie kans, zeker met Lorena Wiebes. Ik geloofde er zelf niet zo erg in. Maar ik zag mijn moment en ging gewoon. Ik dacht: nu heb ik een gat, nu moet ik ook doortrekken.”



Voor Vollering is het de bekroning van een ijzersterk seizoen tot nu toe. Ze won in maart Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen. Daarna was ze achtereenvolgens de beste in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In de Ronde van Spanje won ze de slotetappe en greep met 9 seconden net naast de eindzege. Daarna won ze nog ritten in de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Burgos, waar ze ook het eindklassement opeiste. ,,Het hele seizoen doet onze ploeg het zo goed. Dan wil je die trui ook voor de ploeg verdienen”, zei de wielrenster na haar dertiende overwinning van 2023. ,,Dit is zo verslavend, het mooiste wat er is.”