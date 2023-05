Demi Vollering eindwinnares Ronde van Burgos na solo op slotklim, Danny van Poppel juicht in Rund um Köln

Danny van Poppel wint Rund um Köln

Voor Van Poppel was het zijn negentiende overwinning. De 29-jarige zoon van voormalig topsprinter Jean-Paul van Poppel rijdt de afgelopen jaren vooral in dienst van anderen. Zijn laatste zege boekte hij in Binche-Chimay-Binche, ook wel bekend als de Mémorial Frank Vandenbroucke.

Grégoire eindwinnaar in Frankrijk

Romain Grégoire heeft de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen, een etappekoers over zes ritten in Noordwest-Frankrijk. De renner van Groupama-FDJ veroverde zaterdag de leiderstrui en stond die op de slotdag niet meer af.



De laatste etappe, van Avion naar Duinkerke, eindigde in een massasprint, gewonnen door de Belg Tim Merlier van Soudal - Quick-Step. De Belgisch kampioen bleef de Noor Erlend Blikra net voor. De Nederlander Cees Bol sprintte naar de derde plek.



Grégoire, die de tweede etappe had gewonnen, nam zaterdag de leiderstrui over van Kasper Asgreen. Hij had in het eindklassement 13 seconden voorsprong op de Deen. Bol passeerde op de slotdag landgenoot Olav Kooij en sloot de rittenkoers af als nummer 3.