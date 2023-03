Demi Vollering grijpt zege in Strade Bianche ondanks bizar incident met op hol geslagen paard

Met videoEen zeer opmerkelijk moment tijdens de Strade Bianche Donne. In volle finale verscheen plotseling een paard in beeld. Het dier rende op de Toscaanse grindwegen een tijdje voor Demi Vollering uit. De Nederlandse moest even inhouden en leek geschrokken, maar herpakte zich en won de Italiaanse klassieker.

Op tv-beelden was te zien dat de geschrokken Nederlandse, op dat moment in de achtervolging op koploper Kristen Faulkner, even moest inhouden. Bij een volgend shot was het paard onderuit gegaan in een bocht en kon Vollering verder rijden. Volgens Eurosport is het paard, mogelijk geschrokken van de helikopter die boven de renster vloog, teruggebracht naar de wei. Dat zou gebeurd zijn nog voor het peloton passeerde.



Vollering leek na het incident uit haar ritme en de achterstand op Faulkner groeide. Lotte Kopecky, ploeggenote van Vollering bij SD-Worx en titelverdedigster, reed uit de achtergrond naar de Nederlandse toe.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vollering herpakte zich, haakte aan bij haar Belgische teamgenote Kopecky en samen sloten ze in de slotkilometers aan bij de moegestreden Faulkner. In finishplaats Siena werd het een millimetersprint tussen ploeggenoten Vollering en Kopecky. Wie van de twee de sprint won, was met het blote oog niet te zien.



Na het bestuderen van de fotofinish wees de jury Vollering aan als winnares van de negende editie van de Strade Bianche voor vrouwen. Kopecky werd tweede, Faulkner mocht als nummer drie het podium op. Met Annemiek van Vleuten (vijfde), Puck Pieterse (zesde) en Riejanne Markus (negende) eindigden nog drie Nederlandse in de top tien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Cool om hier met Lotte te strijden om de winst’

Vollering was dolgelukkig met haar zege. ,,Ik heb altijd al van deze koers gehouden, maar ik reed steeds in dienst van anderen en het was voor mij ook wat vroeg in het seizoen.” Haar ploeggenote Chantal Van den Broek-Blaak, oud-winnares en momenteel zwanger thuis, had haar moed ingepraat. ,,Ze zei dat ik erin moest geloven. Dat heeft zeker geholpen”, vertelde Vollering enigszins geëmotioneerd.

In de sprint duwde Vollering haar wiel nog net voor dat van haar favoriete ploeggenote. ,,Het was een gekke finale, waarin we het als team goed hebben gedaan. Het was ‘cool’ om hier met Lotte te strijden om de winst”, aldus Vollering, die eerder onder meer al Luik-Bastenaken-Luik won.

Alle video's over wielrennen