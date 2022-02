Demi Vollering in tranen: ‘We hadden willen winnen voor Amy’

Want normaal gesproken hadden ze met Amy Pieters aan de start van de wedstrijd gestaan. Pieters was jarenlang een vaste waarde in de ploeg van SD Worx en kon op het klassieke terrein prima uit de voeten. Maar het trieste verhaal is bekend: door een zwaar ongeluk op trainingsstage wordt Pieters al sinds december in kunstmatige coma gehouden.



Pieters wist de Omloop Het Nieuwsblad in 2014 te winnen. Vollering had graag in de voetsporen willen treden van haar ploeggenote, maar werd in de sprint geklopt door Van Vleuten. ,,We hadden willen winnen voor Amy. Je mist haar hier heel erg en eigenlijk mis je haar met alles”, zei de geëmotioneerde Vollering na afloop voor de camera van Sporza.