Demi Vollering krijgt gunfactor in Strade Bianche na ‘relletje’ met ploeggenoot: ‘Het was al snel weer goed’

Dit zijn de afwezigen en de vermoede­lij­ke opstelling van jouw favoriete club

In speelronde 24 wordt de strijd in de top en de kelder van de eredivisie in volle hevigheid hervat. De titelkandidaten nemen het op tegen clubs uit de middenmoot en de onderste regionen van de eredivisie. Vanavond staan er wederom drie wedstrijden op het programma met o.a. koploper Feyenoord in actie. Lees hier hoe jou favoriete eredivisieclub ervoor staat in aanloop naar deze speelronde.