Demi Vollering vinkt weer een titel af: ‘Ik droom van de regenboogtrui’

Voetbal­lers op vakantie: Calvin Bassey vermaakt zich met Lil’ Kleine, Xavi Simons zoekt de zon op

Hoewel het EK onder 21 nog in volle gang is, zijn de meeste voetballers inmiddels aan het genieten van een welverdiende vakantie. Spelers uit binnen- en buitenland vertoeven op de mooiste plekjes over de hele wereld. Waar vieren ze hun vakantie en met wie zijn ze op pad?