Den Hertog vergroot voorsprong in Haarlem

update Noodbevel in Deventer vanwege ‘vechtaf­spra­ken’ tussen fans GA Eagles en FC Twente

17 november DEVENTER/ENSCHEDE - Burgemeester Ron König van Deventer heeft zaterdag een noodbevel afgekondigd in aanloop naar het duel van zondag tussen FC Twente en Go Ahead Eagles. De reden hiervoor zijn signalen die de burgemeester kreeg over ‘vechtafspraken’ tussen hooligans van beide clubs.