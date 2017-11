Denis Joeskov mag Noorwegen niet in

Door Rik Spekenbrink



Joeskov heeft volgens zijn coach het maximaal aantal dagen per jaar dat hij in Schengenlanden mag zijn bereikt. Voor enkele ploeggenoten van Joeskov geldt hetzelfde.



Poltavets gaat daarom zelf ook niet naar Stavanger, hij vliegt donderdag al naar Calgary, waar over een paar weken de derde wereldbekerwedstrijd wordt verreden. Sprinter Pavel Koelizjnikov is wel van de partij in Noorwegen.



Joeskov won afgelopen weekeinde in Heerenveen de eerste wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter. Hij versloeg onder anderen Koen Verweij, die sinds deze zomer bij de Russische ploeg mee traint.