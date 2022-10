Denise Betsema boekt eerste seizoenszege, volledig Oranje-podium bij veldrit Ruddervoorde

Denise Betsema heeft de eerste veldrit uit de Superprestigereeks gewonnen. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal was duidelijk de beste in de cross van het Belgische Ruddervoorde. Voor de Texelse was het de eerste overwinning van het seizoen.

Betsema’s landgenote Inge van der Heijden bleef het langst in haar spoor. De renster van de ploeg 777 finishte op een halve minuut als tweede. De derde plaats was ook voor een Nederlandse: Ceylin del Carmen Alvarado van Alpecin-Deceuninck.

Betsema was vorig jaar ook al de beste in Ruddervoorde. De andere zes crossen om de Superprestige werden gewonnen door Lucinda Brand, de Rotterdamse die met een gebroken middenhandsbeentje voorlopig aan de kant staat. ,,Dit rondje ligt me”, vertelde Betsema, die dit jaar nog niet het podium had gehaald. ,,Dit is goed voor de moraal.”

EK in Namen

Betsema heeft haar vormpiek iets later gepland dan andere jaren. ,,Ik richt me wat meer op de kampioenschappen, een bewuste keuze.” Haar eerste hoofddoel is het EK, volgende week in Namen. “Ik hoop daar eindelijk die trui te pakken, maar ik weet weet dat het moeilijk kan zijn.”

Zondag volgt in Maasmechelen, eveneens in België, de vierde cross om de wereldbeker. De eerste drie werden gewonnen door Fem van Empel, de Nederlandse die ontbrak in Ruddervoorde.

