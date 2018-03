Depay en Tete onderuit met Lyon

Vak-P kraakt beleid FC Twente

15 maart ENSCHEDE – Vak-P heeft op Facebook forse kritiek geuit op het beleid van FC Twente. De club presenteerde in september 2016 het beleidsplan FC Twente 2020. Ruim anderhalf jaar later concludeert de supportersvereniging dat ‘van de gestelde doelen een aantal niet gehaald zijn of onhaalbaar zijn geworden.’