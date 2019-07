Derde etappezege voor Vos in Giro Rosa

Het was een rit over 128 kilometer met een lastige aankomst in San Giorgio di Perlena. Vos hield in de sprint van een kleine groep haar landgenote Anna van der Breggen en de Italiaanse Elisa Longo Borghini achter zich.



Annemiek van Vleuten, die als vierde de finish passeerde, behield de roze leiderstrui. Van Vleuten won de etappes van dinsdag en woensdag. Van Vleuten heeft in het algemeen klassement een ruime voorsprong op Anna van der Breggen en de Poolse Kasia Niewiadoma. Er zijn nog twee heuvelachtige etappes en een bergetappe te gaan. De finish van de Giro Rosa ligt zondag in Udine.