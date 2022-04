Derde plaats voor Holtense bakkenist Rietman in Halle

update Uitslagen en verslagen waterpolo: Ravijn overtuigt in beker­strijd, VZ&PC wint eenzijdige derby bij WS Twente

De mannen van Het Ravijn hebben de halve finale van het bekertoernooi binnen handbereik. Het eerste duel tegen GZC Donk werd ruim gewonnen. Zondag is de return in Nijverdal. Voor BZC wordt het lastig de halve finales te bereiken na de nederlaag in Eindhoven tegen PSV. Ook BZC speelt zondag het tweede duel. In de tweede divisie liet VZ&PC geen spaan heel van WS Twente.

18:58