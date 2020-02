Derde plaats voor Tubbergse marathonschaatser Bruggink in Zweden

Julio vecht, duelleert en strijdt voor FC Twente: ‘Op het veld lijk ik ouder dan dat ik ben’

11:12 ENSCHEDE - Sinds Julio Pleguezuelo (23) in het hart van de defensie staat, is FC Twente een stuk stabieler. De Spanjaard over leiderschap en het verschil tussen een rechtsback spelen en een centrale verdediger zijn.