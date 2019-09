Derde titel in 2019 voor De Minaur

Otto Krabbe vertrekt alweer bij DETO

13:41 DETO Twenterand gaat per direct op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De huidige coach Otto Krabbe heeft het bestuur van de club onlangs laten weten dat hij vanwege recente wijzigingen in zijn dagelijkse werkzaamheden niet langer in staat is om dit te combineren met het hoofdtrainerschap van de Vriezenveense hoofdklasser.