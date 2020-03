Derde toernooizege in Acapulco voor Nadal

,,Ik ben heel blij met deze overwinning", zei Nadal na afloop. ,,Ik heb hier van het begin tot het einde goed gespeeld. In Acapulco heb ik mijn eerste grote titel in mijn loopbaan gewonnen. Ik voel mij hier thuis."



De nummer twee van de wereld pakte de titel bij het Mexicaanse toernooi voor het eerst in 2005. Ook was hij in 2013 succesvol.



Fritz kon leven met zijn nederlaag tegen Nadal. ,,Hij is een van de beste spelers en hij heeft mij dat vanavond laten zien."