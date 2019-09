Derde toernooizege tennisster Kenin

Video Stoer of doodeng: racen in het pikkedon­ker tijdens de Hellen­doorn Rally

10:34 HELLENDOORN - De 38ste editie van de Hellendoorn Rally is vrijdagavond van start gegaan en de eerste rondes werden volledig in het donker gereden. Hoe beleef je als coureur zulke hoge snelheden in het pikkedonker? Verslaggever Ralph Blijlevens nam de proef op de som en reed een stuk mee in de auto over het parcours.