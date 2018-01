Derk Telnekes overtuigend naar hoofdtoernooi Lakeside

Jeffrey Sparidaans slaagde er niet in het hoofdtoernooi te bereiken van de Lakeside. De darter uit Tilburg ging vanavond in de voorronde kansloos onderuit tegen de Zweed Dennis Nilsson (3-0). Sparidaans werkte zich eind vorig jaar plotseling op tot de 25ste plaats op de BDO-ranking en gaf onlangs nog aan dat het tijd is dat hij er staat. Die woorden kon de darter zondag geen gehoor geven: tegen Dennis Nilsson maakte de Tilburger geen schijn van kans. Daardoor eindigt het Lakeside-avontuur voor Sparidaans al in de voorronde.