Dertien landen aanwezig op Dutch Youngster Festival in Wierden

Combinaties uit België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland en natuurlijk eigen land deel aan het internationale concours voor young riders, junioren, children en ponyruiters. Voor elke categorie staan onder meer een landenwedstrijd en een Grote Prijs op het programma.

Voorzitter Ruben Hofman van de organisatie is zeer verheugd over de grote belangstelling uit binnen- en buitenland. „Bij Outdoor Wierden krijgen we er bijna evenveel. Zoveel ruiters hebben we hier in de twee weken van onze concoursen nog nooit eerder gehad.”

Geen publiek welkom

Al betekent het voor de organisatie in tijden van de coronacrisis veel extra werk vanwege de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen, die volgens de voorzitter voor beide concoursen zijn getroffen. Zo mag niemand de accommodatie de eerste keer betreden zonder mondkapje en het bewijs van een negatieve coronatest, die maximaal 72 uur eerder is afgenomen. De organisatie heeft ter plekke een testlocatie ingericht voor de verplichte sneltests voor personen die het hele weekend op het terrein zijn en van wie de geldigheid van de 72-urige test is verlopen. Het aantal begeleiders van de ruiters is beperkt en publiek is niet welkom bij de wedstrijden.

De Nederlandse jeugdselecties trainden woensdag nog onder leiding van de bondscoaches Luc Steeghs (young riders en junioren) en Edwin Hoogenraat (children en ponyruiters) op De Vossenbos. Beiden kijken uit naar de krachtmeting op Twentse bodem, in de aanloop naar de strijd om de Europese titels. Steeghs: „In Wierden wordt altijd met veel passie gewerkt om er een mooi evenement van te maken. Voor ons is het erg belangrijk dat we in eigen land een CSIO hebben en de plek is geweldig. De accommodatie heeft een heel aparte uitstraling. Dat is voor de jeugd echt speciaal.”

Brede groep

Steeghs heeft zijn teams nog niet samengesteld. „We hebben tot nu toe alleen nog maar gereden in Lamprechtshausen (Oostenrijk), waar we met de young riders wonnen en met de junioren derde werden, en in Opglabbeek (België). Daar konden we met twee teams rijden en hebben we de equipes wat gemixed. In Wierden mogen er per groep vijftien starten, het hangt een beetje van de vorm van de dag af wie we volgende week opstellen. We hebben in elk geval een brede groep.”

Voor Edwin Hoogenraat is het bij de ponyruiters nog een beetje puzzelen, omdat twee paarden uit de groep terugkomen van blessures en nog niet klaar zijn voor Wierden. Ook Hoogenraat is te spreken over de organisatie in Wierden. „Het ziet er als altijd weer heel mooi uit. Daarin ben ik nooit teleurgesteld en ik verwacht dat het ook nu weer top zal zijn.”