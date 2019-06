Dertiende tijd voor Verstappen, Hamilton valt uit na raken muur

Met nog ruim een uur te gaan maakte Hamilton een zeldzame fout. De Brit knalde hard over de kerbstones en verloor zijn Mercedes, met als resultaat een kapotte achterband. Er bleek echter meer aan de hand, want het team kondigde aan uit voorzorg de hele achterkant van zijn wagen te gaan vervangen.



Ook voor Verstappen was het geen vlekkeloze training. Ook hij toucheerde namelijk de muur, nadat hij in de laatste sector werd gehinderd door teamgenoot Pierre Gasly. Verstappen bleef daarna lange tijd binnen en verbeterde zijn vroege tijd van 1.13,388 in het restant niet meer. Die was goed voor een dertiende plaats, waar Verstappen ongetwijfeld niet content mee zal zijn.