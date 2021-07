Dertig jaar na zijn gemekker en gezeur richting arbiters mag de lastpost uit Oldenzaal de EK-finale leiden

'Dit heeft geen zin meer' Drama compleet: Primoz Roglic stapt uit de Tour de France

14:43 Primoz Roglic stapt vandaag niet meer op in de negende etappe van de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma, vorig jaar tweede achter zijn landgenoot Tadej Pogacar, heeft te veel last van de blessures die hij opliep na een val in de derde etappe.