Deze 32 clubs gaan door naar knock-outfase van de Europa League

Piroe geniet na zijn twee Europese goals: ‘Dit is vooral een mooie avond voor PSV’

22:56 Met twee goals in de slotfase werd spits Joël Piroe nog de man van de wedstrijd bij PSV-Omonia Nicosia (4-0). Zijn 3-0 was een bekeken treffer en in de blessuretijd kon de basisdebutant van PSV ook nog aanleggen voor de 4-0. ,,Voor mij natuurlijk een geweldige avond, maar vooral voor PSV heel mooi. Dat we nog groepswinnaar zijn geworden, is top.”