Deze CL-records staan nog in de wachtkamer door corona

Robert Lewandowski was op weg om ervoor te zorgen dat de topscorerstitel Champions League voor het eerst sinds 2006-2007 een keer niet naar Ronaldo of Messi zou gaan. Met elf doelpunten was de Poolse Bayern-spits goed op weg. (Ronaldo en Messi met elk twee goals op grote achterstand achterlatend). In 2007 werd Kaká nog topscorer terwijl diens landgenoot Neymar er in 2014-2015 evenveel doelpunten als het illustere tweetal maakte. Lewandowski had ook grote kans om dit seizoen te stijgen op de ranglijst van doelpuntenmakers allertijden in het toernooi. Samen met Real Madrid-spits Karim Benzema (die ook nog actief was) staat hij op 64 doelpunten en daarmee op de gedeelde vierde plek.



De Nederlandse spits Joshua Zirkzee was een mogelijke vervanger geweest van Robert Lewandowski geweest. En had Zirkzee direct geprofiteerd van de blessure die Lewandowski recent parten speelde dan had hij zich kunnen voegen bij een aardig rijtje van jonge, Nederlandse doelpuntenmakers in de Champions League. Alleen Nigel de Jong, Patrick Kluivert, Nordin Wooter, Kiki Musampa en Arjen Robben waren dan jonger geweest dan zijn achttien jaar en negen maanden. Zirzkee stond al op de veertiende plaats als het gaat om jongste, debuterende Nederlanders in het hoofdtoernooi.