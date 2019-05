‘Deze comeback heeft één naam: Jürgen’

,,Het gaat om hem'', aldus Mourinho, die de Champions League won met Porto en Inter. ,,Het spel van Liverpool is een afspiegeling van zijn persoonlijkheid. Niet opgeven, blijven vechten. Alle spelers hebben alles gegeven, van de eerste tot de laatste minuut. Jürgen zeurt niet over blessures, over de 50, 60 wedstrijden die Liverpool al heeft gespeeld. Hij toont de juiste mentaliteit.”



Liverpool had het eerste duel in Spanje met 3-0 verloren. ,,In de rust zeiden we dat het voor Barcelona héél erg moeilijk zou worden bij een tweede goal. Als je zo’n resultaat ziet moet je ook praten over instorting. Barcelona totally collapsed”, zei Mourinho.