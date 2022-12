Deze jonge Twentse voetballers speelden samen met Messi: ‘Hij was vooral een stil mannetje’

Vanavond is het showtime, Oranje speelt op WK voetbal in Qatar de kwartfinale tegen Argentinië, het team van Lionel Messi. De gedachten van de drie Tukkers zijn in de aanloop ernaartoe nog wel eens teruggegaan naar die zomer van 2005. Als grap meldden de drie zich na een oproep van de Argentijnse voetbalbond voor drie talenten die hun selectie konden aanvullen voor een oefenpotje. De Argentijnen bereidden zich destijds voor op het WK voor spelers onder de 20 jaar, dat in Nederland werd gehouden. Enschede was een van de speelsteden.