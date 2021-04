Deze kwartfinalisten zijn straks gratis af te halen

Adrián (34, Liverpool)

De wellicht minst aantrekkelijke optie in het elftal van transfervrije kwartfinalisten is Liverpool-keeper Adrián die dit seizoen nog in actie kwam in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax in de eerste ronde van de Champions League. De Spanjaard maakte toen al een weifelende indruk en werd in de thuiswedstrijd tegen Ajax vervangen door zijn veel jongere collega Caoimhin Kelleher.

Jérôme Boateng (32, Bayern München)

Het aflopende contract van Bayern-mastodont Boateng was weer voer voor de zoveelste ruzie tussen trainer Hansi Flick en technisch directeur Hasan Salihamidzic bij FC Hollywood. Flick was niet gekend in het naderende vertrek van Boateng die zich de laatste seizoenen toch weer heeft opgeworpen als de sterke kracht die hij was. De verdediger lijkt nog best wel even mee te kunnen en zal zich na het vertrek van de hem negerende bondscoach Joachim Löw ook nog wel terug in de Mannschaft willen spelen.

Volledig scherm Dit complete elftal is na dit seizoen transfervrij. © AD

Eric Garcia (21, Manchester City)

Wie Eric Garcia nog wel strikken moet snel zijn want de bij Barcelona opgeleide verdediger lijkt toch echt weer terug te gaan keren naar Catalonië. Daar moet hij een van de nieuwe pijlers worden van het elftal van Ronald Koeman, die Garcia natuurlijk best goed vindt, maar zijn transfervrije status nóg aantrekkelijker.

Sergio Ramos (35, Real Madrid)

Real Madrid-veelvraat Sergio Ramos heeft er niet bepaald zijn beste seizoen opzitten in Madrid waar bij hem vandaag ook nog het coronavirus werd vastgesteld. Dat kon er ook nog wel bij voor hem in deze door blessures doorspekte jaargang. Hij zegt zelf nog vijf jaar door te kunnen. Wie pikt hem op?

Lucas Vazquez (29, Real Madrid)

Door een bij de Clásico van afgelopen zaterdag opgelopen blessure zit de tijd van Lucas Vazquez bij Real Madrid er wellicht nu al op. Dat zou toch een triest einde zijn van een periode vol prijzen waarvan de drie gewonnen Champions League’s de mooiste zijn. Vazquez heeft als grote voordeel dat hij behoorlijk veelzijdig is. Trainer Zidane probeert de vleugelspeler de laatste tijd zelfs als back uit.

Volledig scherm Lucas Vazquez gaat in het duel met Barcelona geblesseerd van het veld. © EPA

Fernandinho (35, Manchester City)

De Braziliaan Fernandinho is er nog een van de oude City-garde, want ook koopgrage, schatrijke Premier Leagueclubs houden soms lang vast aan oudgedienden. Toch lijkt er na meer dan 200 Premier Leaguewedstrijden een einde te komen aan de Fernandinho-tijdperk bij City.

Javi Martinez (32, Bayern München)

Javi Martinez naar de uitgang schrijven bij Bayern München is gevaarlijk. Een overgang van de Baskische Europees -en wereldkampioen naar oude liefde Athletic leek in september al in kannen en kruiken toen hij plots scoorde in de Europese Supercup tegen Sevilla. Wellicht deze zomer een herkansing na negen jaar Bayern.

David Alaba (28, Bayern München)

Een ander Bayern-monument dat volgend seizoen ergens anders speelt, is de veelbesproken David Alaba. De Oostenrijker staat nog vaker op de voorpagina's van de Spaanse sportkranten dan Frenkie de Jong toen die aan de vooravond van zijn Barcelona-transfer stond. Alaba gaat dus hoogstwaarschijnlijk naar Real Madrid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Georginio Wijnaldum (30, Liverpool)

Dat de Oranje-aanvoerder nog bij Liverpool speelt heeft wellicht te maken zijn aanstaande transfervrije status. Het maakt Wijnaldum komende zomer tot een aantrekkelijk doelwit voor het armlastige Barcelona van Ronald Koeman. Gini uit Rotterdam won alles wat er te winnen viel bij Liverpool, maar zo goed als het was, is het daar niet meer. Time to go.

Julian Draxler (27, Paris Saint-Germain)

De beste jaren uit de loopbaan van Julian Draxler moeten wellicht nog komen. Daarom is de 27-jarige aanvaller een aantrekkelijk doelwit deze zomer, al zal zijn fraaie salaris bij Paris Saint-Germain misschien nog wel een struikelblok vormen.

Sergio Agüero (32, Manchester City)

De bij Manchester City onsterfelijke Sergio Agüero lijkt de club dan toch te gaan verlaten na tien fraaie jaren. Het is niet voor niets dat trainer Pep steeds minder gebruik van hem maakt. Toch is de 32-jarige spits nog aantrekkelijk voor genoeg clubs. Juventus, Barcelona en ook zijn oude club Atletico Madrid werden al aan hem gelinkt.