Deze Nederlanders strijden om het eremetaal in Dordrecht

De focus in Dordrecht is vanmiddag en vanavond op de relay bij de mannen en vrouwen, maar morgen begint het echte werk op de individuele afstanden. Eerder vandaag werden de voorrondes en de heats op de 1000 meter verreden, die toegang geven tot de kwartfinales op zondag.



Die verliepen grotendeels positief voor de Nederlandse shorttrackploeg. Bij de dames eindigde Yara van Kerkhof in haar heat als tweede, Lara van Ruijven werd derde met een tijd die toegang tot kwalificatie gaf en Suzanne Schulting herstelde zich van haar penalty gisteren met een overtuigende, gewonnen heat.



Bij de mannen was er wisselend succes. Sjinkie Knegt reed onder luid gejuich van het massaal aanwezige (jeugdige) publiek naar de snelste tijd in zijn heat. Daan Breeuwsma werd in de voorlaatste ronde omver gereden door Shaolin Sandor Liu en kwalificeerde zich alsnog door de penalty die de Hongaar kreeg. Voor Dylan Hoogerwerf is het voorbij op de 1000 meter: hij finishte als derde.