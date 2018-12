Deze Nederlanders zien we in februari terug in de Europa League

video Spelers Heracles Almelo leggen vrijwilli­gers in de watten

10:13 ALMELO - Het was donderdag even de omgekeerde wereld in het Polman Stadion in Almelo. Medewerkers tapten bier voor de vrijwilligers, spelers deelden de kerstpakketten uit. Stewards, gastdames, EHBO’ers: ze werden allemaal in de watten gelegd bij Heracles.