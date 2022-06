Deze Tukker won vorig jaar de Lezerstour: wat zijn z'n tips voor deze editie?

tour de franceRIJSSEN - Voor Gerrit Janssen (71) werd de Lezerstour 2021 er een om nooit meer te vergeten. De wielerfanaat uit Rijssen greep op de laatste dag van de Ronde van Frankrijk de eindzege in het jaarlijkse wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia. Hoe is het hem vergaan na de overwinning van vorig jaar? En: gaat hij weer voor ‘de gele trui’?

Gerrit Janssen ging vorig jaar tot aan de laatste etappe van de Tour de France nog geen moment aan de leiding. Maar toen de renners in Parijs over de finish kwamen en Tadej Pogacar was gehuldigd, prijkte zijn naam ineens bovenaan in het algemeen klassement van het wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia. Zijn eindzege in de Lezerstour 2021 ging niet onopgemerkt voorbij. „Nou en of. Ik kreeg heel veel reacties”, vertelt Gerrit Janssen. „In eerste instantie van familie en kennissen, maar ook vanuit mijn vroegere klantenkring”, zegt de voormalig vertegenwoordiger. „Het verhaal ging snel rond.”

Belangstellend werd door iedereen ook geïnformeerd naar de gewonnen prijs, een clinic van voormalig profwielrenner Rob Harmeling. Jammer genoeg kon hij daar geen gebruik van maken. In plaats daarvan ontving hij een kledingpakket en een dinerbon. „Vlak voordien scheurde ik twee pezen af in een schouder. Daardoor is het beslist oppassen en mag ik absoluut niet ten val komen.”

‘Best druk mee’

Vrijdag 1 juli gaat de nieuwe editie van de Tour de France van start. En ook dit jaar houdt deze krant weer een wielerspel. De inschrijving daarvoor is inmiddels geopend. De deadline voor het aanmelden voor de Lezerstour is vrijdag 1 juli 14:00 uur. Tot nu toe is het nog lastig om een (goede) ploeg samen te stellen, omdat Tour-ploegen nog niet definitief zijn. „Er vinden bijna dagelijks wijzigingen plaats, maar ik heb voor mezelf al wel een lijstje. Vanaf 2015 heb ik alle punten van de renners in de Tour de France goed in beeld. Halen ze elk jaar minder punten, dan gaat er streep door. En anders kan ik ze opnemen in de ploeg. Daar ben ik best druk mee.”

Tip

„De top 3 staat voor mij wel vast. Dan heb je het over Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Die gaan hoge ogen gooien. Daarnaast houd ik ook rekening met vlakke etappes en bergetappes. En ik heb een lijstje met sprinters, ook voor de dagsuccessen. Tijdens de Tour volg ik elke etappe. Overdag lukt dat niet altijd, maar dan kijk ik het ’s avonds terug.”

Tot slot heeft hij nog een tip voor iedereen die zijn of haar team nog moet samenstellen. „Er is een groot verschil tussen ronderenners en renners die goed presteren in de klassiekers. Het is toch heel anders als je een langere periode moet presteren. Veel mensen gaan op dit punt de mist in.”

