Di María en PSG bezorgen geplaagd Real nieuwe tik

VideoDe Champions League-kraker tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid is een prooi geworden voor de Franse miljardenformatie: 3-0. Grote man was Ángel Di María met twee doelpunten. Eerder speelden Club Brugge en Galatasaray in dezelfde poule al met 0-0 gelijk.

Voor Real Madrid verloopt de seizoenstart bepaald nog niet volgens plan. Uit de eerste vier competitiewedstrijden werden ‘slechts’ acht punten gehaald, het spel is nog niet overtuigend, waarna trainer Zinedine Zidane voor het duel in het Parc des Princes ook nog eens de nodige basisklanten moest missen. Zo waren Luka Modric, Marco Asensio, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo en Isco er niet bij. Tot overmaat van ramp begon Real in Parijs ook nog eens slecht aan het Europese seizoen.

De overwinning van PSG (waar Neymar, Kylian Mbappé en Edinson Cavani ontbraken) kwam voor een bijzonder groot deel op het conto van Di María. Na dertien minuten schatte hij een lage voorzet van Juan Bernat op waarde, de Argentijn (nota bene ex-speler van Real) schoot vervolgens de 1-0 keihard in de korte hoek.

Volledig scherm © EPA

Nadat Gareth Bale een vrije trap via de lat over had geschoten, ging het aan de andere kant even later wéér mis voor De Koninklijke. Het was wederom Di María, dit keer met een geplaatst schot in de korte hoek, die Thibaut Courtois verschalkte. Direct daarna leek Bale met een absolute wereldgoal iets terug te doen, maar hij maakte bij het controleren van de bal hands, waardoor de VAR en scheidsrechter besloten om die aansluitingstreffer af te keuren.

Na een uur spelen leek Di María op het punt te staan om zijn hattrick te completeren, maar oog in oog met Courtois wipte hij de bal over het doel. Nadat ook Karim Benzema namens de Spanjaarden een doelpunt (terecht) afgekeurd zag worden, schoot Thomas Meunier in blessuretijd ook nog de 3-0 binnen.

Volledig scherm © AFP

Vormer versus Babel

Eerder op de avond speelden Club Brugge en Galatasaray dus doelpuntloos gelijk in het Jan Bredyel Stadion, in een wedstrijd waarin de twee Nederlanders in de basis zich in de openingsfase goed lieten zien. Ruud Vormer was als aanvoerder de grote roerganger bij Club, terwijl Ryan Babel met een schotje van afstand voor de eerste mogelijkheid voor de Turken tekende.