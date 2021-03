Di María jaar langer bij Paris Saint-Germain

ATP Doha Roeblev kan na titel in Rotterdam geen nieuwe finale­plaats afdwingen

21:20 Roberto Bautista Agut heeft de Andrej Roeblev uit de finale van het ATP-toernooi van Doha gehouden. De Spanjaard won in twee sets van de Rus, die vorige week nog het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam op zijn naam had geschreven. Het werd 6-3 6-3 voor de Spanjaard.