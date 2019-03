‘Die 4 miljoen voor GP Zandvoort is vooral een héél belangrijk signaal’

Quote De moeilijk­ste fase lijkt wel achter de rug Jan Lammers Door Arjan Schouten



Met de vier miljoen euro van de gemeente is de GP van Nederland er nog lang niet. Jan Lammers, naar voren geschoven als uithangbord van de organisatie, is de eerste om het toe te geven. Bovendien is het bedrag vooral bestemd voor verbetering van de infrastructuur. ,,Maar net zo belangrijk als die vier miljoen, is het signaal erachter. Het is een financiële injectie, maar het schept ook heel vertrouwen om het andere deel wat nodig is te waarborgen. Dit signaal creëert vertrouwen bij andere partijen die overwegen te investeren.”



In totaal is zo’n jaarlijks zo’n 40 miljoen nodig, wordt gedacht. ,,En in dat licht bezien haalt dit nieuws weer een stukje onzekerheid weg”, meent Lammers. ,,Voor naar het publiek toe. De onduidelijkheid ebt steeds meer weg.”

Wat is er waar van de geruchten dat de terugkeer van de Nederlandse GP zo goed als rond is?

Lammers: ,,Dat is niet iets wat ik in de mond zou nemen. Maar dat het de goede kant op gaat, is duidelijk ja. Ik denk wel dat de balans dit moment aan het omvallen is. Ik wil niet zeggen dat het vanaf nu alleen nog heuvelaf is. Maar de moeilijkste fase lijkt wel achter de rug. Het proces met de bazen van de Fomule 1 is vanaf nu nog een constante opvolging van overleg. Zodra je het ene vraagstuk opgelost hebt, kom je bij het andere uit. Maar goed, we weten waar we aan begonnen zijn. Zo gaat het altijd met dit soort grote evenementen, daar is niemand naïef over. Zo’n traject hoort er gewoon bij.”

Heel Nederland verwacht dat er volgende week op 1 april duidelijkheid is. Komt die er ook?

,,Die 1 april is geen deadline, het is altijd een richtlijn geweest. 31 maart of 1 april is absoluut geen cruciale ‘make or break-datum’. Wanneer we er precies uit zijn, is moeilijk in te schatten. Wanneer we er precies uit zijn, is heel moeilijk in te schatten. Maar goed, in juni wordt er door de Formule 1 naar gestreefd om de kalender voor volgend jaar rond te hebben. Dus vertelt de logica automatisch dat wij er normaal gesproken een maand eerder wel uit moeten zijn. Maar wij kiezen er nu voor om de Formule 1 daar leading in te laten zijn, wat betreft uitspraken. Wat wij daar over zeggen kan subjectief vertaald worden. Voor ons is die ene race alles. Voor hun is het maar één éénentwintigste deel van een kalender vol andere races, waarmee ze soms nog in onderhandeling zijn.”

Wat je dan wel krijgt is dat de mensen in Assen, waar ze ook een GP willen, vanaf 1 april gaan roepen dat zij nu aan de beurt zijn.

,,Ach, iedereen mag roepen wat ze willen. Maar leg daar ook maar verantwoording voor af, dan, als het niet lukt. Ik heb al eens gelezen dat ze daar 99,9 procent zeker zijn dat de GP van Nederland daar komt. Wij zijn een club die steeds hetzelfde verhaal vertellen, want er is ook maar één verhaal. Het gaat ons er niet om ergens één keer lachend op een foto te staan, we willen elk jaar op een foto staan. Wij focussen ons net als Max Verstappen niet alleen op de eerste bocht, maar op de hele race.”

Wat is er waar van dat het op zondag 3 mei 2020 allemaal moet gaan gebeuren in Zandvoort?

,,Dat is de datum waar ze de Nederlandse GP op de voorlopige kalender hebben gezet. Inderdaad, er is geen hotel meer te krijgen voor dat weekend, nee. Ook mijn tuin is al zes keer volgeboekt, als ik alle aanvragen van iedereen die bij me heeft geïnformeerd mee reken. Maar wat de exacte datum uiteindelijk zou moeten worden is natuurlijk aan de FOM.”